La frenata del turismo "Soggiorni più brevi"

Il Trasimeno tiene, certo i numeri non sono quelli dell’anno scorso, per ora si parla di sensazioni, ma il turismo al Lago sembra andare meglio rispetto alle città d’arte dell’Umbria. La fotografia effettuata dal presidente di Federlaberghi-Confcommercio Umbria, Simone Fittuccia, ieri sul nostro giornale, ha restituito un quadro inaspettato: una sorta di secchiata d’acqua gelata che ha raffreddato gli entusiasmi e soprattutto i numeri record che c’erano stati da gennaio ad aprile. Inevitabilmente però l’inflazione ancora molto elevata, i prezzi elevati e la possibilità di tornare all’estero hanno frenato il turismo in tutto il Paese. E l’Umbria non è esente dal fenomeno, anzi: Federalberghi stima già un calo del 50% ad agosto rispetto allo scorso anno.

"I conti li faremo alla fine – precisa Michele Benemio, dell’Unione ristoratori e albergatori del Trasimeno (Urat)– quello che registriamo adesso, anche grazie al confronto con alcuni colleghi, è che i soggiorni dei turisti sono tornati ad essere più brevi, ci sono molti last minute e questo per noi non è il massimo. Non c’è il pienone insomma, questo no: rispetto allo scorso anno i numeri sono un po’ inferiori, ma è una tendenza che si registra a livello nazionale, mi pare di capire".

A prevalere in questa zona sono sempre gli stranieri anche se rispetto al pre-covid il loro numero è ridotto. E inoltre – aggiunge Benemio – è cambiata un po’ anche la nazionalità di provenienza: notiamo ad esempio presenze più alte da parte di polacchi soprattutto, ma anche di altri Paesi dell’est europeo, così come i danesi sono in buon numero. C’è invece un calo di belgi e olandesi: tutti elementi sui quali a fine stagione doremo aprire una attenta riflessione". C’è anche qui qualche difficoltà a reperire personale, bagnini o addetti alle reception. A confortare – solo in parte – il livello del lago, che è intorno ai 1,20 metri sullo zero idromentrico, 40 centimetri in più dell’anno scorso".

M.N.