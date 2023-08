“La freccia“ di Trenitalia dedica 4 pagine a Gualdo

GUALDO TADINO - Il magazine “La freccia“ di agosto dedica ben 4 pagine a Gualdo Tadino. La pubblicazione di Trenitalia, una tiratura di circa 90mila copie, viene distribuita gratis ai passeggeri delle "Frecce", nei "Freccia lounge" e nei "Freccia club" di tutta Italia, consultabile anche dal portale "Frecce" e dall canale Telegram FSNews e i profili twitter @fsnews_it e @LaFreccia Mag. L’articolo, intitolato "Il regno della fantasia", è scritto dal critico Cesare Biasini Selvaggi, che è anche una delle anime delle mostre d’arte aperte nel gualdese in collaborazione col Polo museale, diretto da Catia Monacelli. Si parla delle caratteristiche della città e delle mostre del "Festival dell’arte contemporanea", in particolare di quella delle grandi sculture di Wal, inserite nel contesto della Rocca Flea e del suo parco. Si evidenzia anche come "Gualdo Tadino è uno dei luoghi con la più alta concentrazione di musei attivi rispetto al numero degli abitanti". Vengono descritti anche i monumenti cittadini ed i musei che ospitano le rassegne d’arte, che resteranno aperte sino a gennaio del prossimo anno. Una bella vetrina per Gualdo Tadino.

Alberto Cecconi