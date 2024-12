La frazione di Viole reclama la sua piazza

ASSISI – La protesta viaggia sul filo, o perlomeno ci ha provato. E’ quella della Pro loco di Viole e San Vitale che, in occasione del Natale, al posto delle luminarie aveva innalzato uno striscione, lungo la via principale, per lamentare la mancanza di una piazza nella frazione, pur essendo stata votata da tempo in Consiglio comunale. Scritta rapidamente rimossa e sostituita da più innocenti lucine natalizie per evitare di incorrere in sanzioni per inottemperanza al codice della strada.

"Nella nostra frazione l’amministrazione ha investito pochissimo e non si è fatto nulla per concretizzare il progetto per realizzare una piazza, nonostante che in passato, su tale opera, si sia espresso il Consiglio comunale" spiega Ivano Bocchini, presidente della Pro loco e già consigliere che aveva portato all’attenzione del massimo consesso cittadino la questione e la proposta per la piazza, ottenendo un parere favorevole che, però, è rimasto lettera morta. "Riteniamo la piazza un’opera fondamentale per lo sviluppo della frazione"

E così, ricalcando un po’le scritte del Cantico, lo striscione recitava "La pretiosa piazza qui non va cercata, eppur ne lo Consiglio tutti l’àn approvata, Laudata si’la frazione abbandonata".