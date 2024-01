La Fp Cgil: "Servono più personale e trasferimenti urgenti di detenuti"

TERNI - "Le criticità che sempre più spesso si verificano al carcere di Terni ci impongono di tornare a difendere, non solo i diritti, ma anche l’incolumità fisica dei lavoratori che prestano servizio presso la Casa Circondariale". A sostenerlo la Fp Cgil di Terni dopo che nella notte del 17 gennaio un detenuto ha gravemente ferito il compagno di stanza e ha procurato lesioni a due operatori di polizia. Il sindacato ricorda che numerosi episodi critici si sono già registrati nella struttura in questo primo scorcio di 2024. "Tutte le figure professionali (poliziotti, infermieri, sanitari, educatori) sono esposte al rischio quotidiano di violenze e aggressioni, che si aggiungono agli oneri di un ambiente lavorativo già fisiologicamente gravato da agenti stressogeni e logoranti – sottolinea Cgil –. È opportuno ricordare che anche la Usl 2, che gestisce il settore sanitario del carcere, aveva evidenziato alcuni mesi fa la necessità ormai inderogabile di procedere a nuove assunzioni di personale infermieristico". La Fp Cgil ricorda anche la sua proposta, rimasta inascoltata, di prevedere un incentivo economico per chi lavora nelle strutture carcerarie. "L’Istituto ternano – sottolinea il sindacato – vive delle specificità che riteniamo essere meritevoli di immediati interventi in termini di sensibili aumenti di personale e di urgenti trasferimenti di un cospicuo numero di detenuti da individuare tra i più problematici". La Fp Cgil si dice pronta alla mobilitazione.