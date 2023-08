La foto al nonno artigiano Giorgia viene premiata

PACIANO - Con la foto del nonno ritratto mentre si dedica al suo lavoro di artigiano la giovane Giorgia Tarabelli si è aggiudicata il terzo premio del concorso “Fotografa la Costituzione“, promosso dall’Università di Perugia. Un premio che ha spinto il Comune a conferirle un attestato di merito, per la capacità tecnica e per il messaggio positivo dello scatto. L’attestato le è stato consegnato nella Sala consiliare dal sindaco Riccardo Bardelli. Giorgia era accompagnata dal nonno, nonché protagonista della foto vincitrice, Giancarlo Casciotti. Ecco la motivazione che Giorgia ha accompagnato alla sua foto: "Mio nonno, colui che mi ha trasmesso il senso del sacrificio, condividendo testimonianze e tramandando esperienze di lavoro, in un periodo in cui la frustrazione e l’insoddisfazione per noi giovani sono sistematicamente dietro l’angolo, lasciandoci marcire nella passività e nella monotonia". "Bravissima per la foto quanto per la motivazione – ha commentato il sindaco –. La Costituzione come recita l’articolo 1 è fondata sul lavoro. Lavoro visto non solo come elemento di emancipazione personale, ma anche concorso al benessere collettivo".