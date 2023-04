La forza della musica Sinfonia della rinascita

Ventun concerti in dodici comuni, dove la musica classica si intreccia a teatro, danza, pittura, video e fumetti in un grande progetto corale che esalta il patrimonio artistico e monumentale umbro. Ecco “Sinfonia della rinascita 2023 - Pietre che cantano“, rassegna di UmbriaEnsemble realizzata con il sostegno di Regione-Sviluppumbria con i fondi del bando per lo spettacolo dal vivo.

"Un programma ricco, potenziato rispetto al passato, che unisce pubblico e privato" sottolinea Maria Cecilia Berioli, apprezzata violoncellista e direttrice artistica di UmbriaEnsemble che ieri ha presentato il progetto a Palazzo Donini (foto sopra). "Il cartellone – prosegue – coinvolge gli artisti di UmbriaEnsemble, giovani promesse e artisti di fama internazionale, con proposte originali e multidisciplinari, create per accompagnare il pubblico verso un ascolto più consapevole". Decisive le collaborazioni, che annoverano Ministero della cultura, Soprintendenza, Università, Accademia di Belle Arti, i Conservatori di Perugia e Terni, scuole e associazioni culturali. Michela Sciurpa di Sviluppumbria sottolinea il valore del bando che punta sulla cultura per attrarre turismo: "In due edizioni ha distribuito quasi 4 milioni di euro alle associazioni del territorio, entro il prossimo mese uscirà il terzo bando".

Il cartellone, allora. “Sinfonia della rinascita“ ha avuto un’anteprima a gennaio con il family concert dei “Magnifici Cellostar“ (giovani violoncellisti) e si inaugura domani alle 21 all’Oratorio del Crocefisso di Foligno con “Sogna mia cara anima“, spettacolo sul filo tema dell’amore con Paola Gassman e Ugo Pagliai (foto sotto) insieme a UmbriaEnsemble.

Cuore del progetto sarà Perugia: il 25 maggio nel Chiostro di San Pietro concerto in collaborazione con l’Università tra Verdi e Wagner, a luglio e ad agosto tornano gli amatissimi concerti al tramonto al Convento di Monteripido e all’alba ai Giardini Carducci. "Finalmente senza limitazioni, speriamo di tornare a 700 presenze" ha aggiunto con orgoglio l’assessore alla cultura di Perugia, Leonardo Varasano. "Uno strumento – dice – di promozione vincente della cultura e del territorio". Tra i concerti al tramonto da ricordare, il 4 agosto “Mendelssohn Ottetto" con la violinista norvegese Birgitte Staernes, in replica il 5 agosto a Città della Pieve e poi alla Villa del Boccaglione di Bettona il 6, con una performance speciale arrampicata sul cantiere. Si va avanti fino a settembre. Da ricordare i Cellostar al Tempietto di Campello sul Clitunno, tra musica e pittura, e poi concerti a Castiglione del Lago (arte e potere), a Deruta al Museo della Ceramica, a San Giustino, a Spello, a Spoleto – all’alba e al tramonto– a Todi e ad Avigliano, alla foresta fossile di Dunarobba

Sofia Coletti