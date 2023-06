La Fortezza riapre agli spettacoli

La fortezza Albornoz riapre alla città e agli eventi e arriva il festival musicale Maf Village 2023. Terminati i lavori per la realizzazione del collegamento con il pozzo di san Patrizio, la rocca medievale torna a ospitare la grande musica da oggi fino al 18 giugno con la terza edizione del Music Alt Festival, la rassegna organizzata dall’associazione Musicisti Alta Tuscia con il patrocinio e la collaborazione del Comune e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. Nei quattro giorni del cartellone dieci concerti gratuiti con grandi ospiti come i Neri per Caso e i Savana Funk (nella foto), dj set, spettacoli teatrali, danza e un vero e proprio “villaggio“ con spazi dedicati alle famiglie e un’area food&beverage. Il festival vedrà esibirsi oltre 35 diverse realtà che coinvolgeranno più di 100 artisti tra musicisti, cantanti, attori, ballerini e scrittori. Un festival giovane, originale, indipendente e itinerante, una terza edizione che consolida la dimensione culturale grazie alla costante crescita del movimento artistico sul territorio. Si inizia oggi alle 17.15, con l’apertura della manifestazione alla presenza del sindaco di Orvieto, Roberta Tardani. Alle 17.30 il via agli spettacoli con “Io ci sono per le fiabe“ e poi spazio alla musica live con gli Starlit, Marco Cocchieri B. Project e alle 22 e 15 i Neri per Caso. "La fortezza Albornoz – commenta il Comune – riapre le porte agli eventi ma soprattutto viene completamente restituita alla città dopo i lavori per la realizzazione del collegamento tra la rocca e il pozzo nonché di nuovi servizi igienici a servizio del parco".