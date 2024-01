La formazione per tutti i gusti

Università dei Sapori, agenzia formativa di Confcommercio Umbria che vanta un ruolo di eccellenza nella formazione food and beverage, sabato 20 gennaio, dalle 9:00 alle 13:00 apre laboratori e aule della sua sede di Perugia, Via Fontivegge 55 (vicino alla Stazione) per l’Open Day. Tanti i corsi tra cui si può scegliere:  Corsi per ragazzi 14-18 anni che vogliono trovare una alternativa alla scuola tradizionale, con molta pratica, un sicuro accesso al mondo del lavoro e un diploma professionale in tutto e per tutto equivalente a quello degli istituti tradizionali, con accesso diretto ai corsi ITS  Corsi per ragazzi 16-18 anni che non sono soddisfatti della scuola che frequentano e vogliono cambiare  Corsi per adulti (da 18 anni in su) che vogliono costruirsi una professione nel mondo del food, della ristorazione e del turismo o accrescere la propria professionalità, grazie anche alla presenza di docenti d’eccezione, tra cui tanti chef stellati umbri e non solo. Nell’occasione sarà possibile visitare i laboratori sala/bar, di pasticceria, di arte bianca e pizzeria, di gastronomia, le aule didattiche, alcuni animati dagli allievi. Università dei Sapori rappresenta una scelta didattica vincente per i giovani, grazie all’alto livello dei programmi didattici, alla formazione affidata a professionisti del settore, alla strumentazione moderna; al contatto diretto dei corsisti con le aziende, attraverso i tirocini in ristoranti, alberghi e pasticcerie; all’altissima percentuale di inserimento lavorativo. Università dei Sapori è un’ottima alternativa alla scuola classica, grazie al suo approccio molto orientato alla pratica ma con una solida parte teorica e una didattica attiva e divertente. Le iscrizioni sono sempre aperte. La partecipazione all’Open Day è gratuita ma si consiglia la prenotazione andando nella sezione news del sito universitadeisapori.it. Info tel. 075 38889233 – 075 5729935.