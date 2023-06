La Fondazione Carifol "Formazione di alta qualità per gli enti no profit"

di Alessandro Orfei

Una iniziativa finanziata dalla Fondazione Carifol, realizzata in collaborazione con l’azienda Digit’Ed, che mira a fornire la "cassetta degli attrezzi" agli operatori privati del no profit, siano esse associazioni, fondazioni, comitati, cooperative sociali e culturali, enti gestori di biblioteche, di musei, di centri di produzione artistica, di manifestazioni e festival nella progettazione e realizzazioni degli eventi. Si tratta di un corso, 24 ore totali divise in sei lezioni, tenute da un’azienda leader in Italia nel settore education e digital learning. Si partirà dall’analisi dell’iniziativa, con l’individuazione di una serie di metodologie che possano favorire l’individuazione di buone prassi, strategie e strumenti per uno sviluppo funzionale del progetto, fino ad accompagnare le associazioni a definire le migliori fonti di finanziamento, la possibilità di fare rete e la valutazione dell’impatto delle iniziative.

Le lezioni partiranno il 22 giugno prossimo e gli enti interessati devono candidarsi entro il 20. È ammesso un rappresentante per ogni ente. "Nel perseguire la propria missione e gli obiettivi ad essa collegati – ha spiegato la presidente della Fondazione, Monica Sassi - la Fondazione intende consolidare la propria scelta di sviluppare la propria azione non solo sostenendo programmi e progetti di enti pubblici e privati non profit coerenti con la propria strategia, ma svolgendo anche un maggior ruolo quale hub di competenze, soggetto innovatore, promotore di iniziative e catalizzatore, come in questo caso, di idee, persone e competenze; vogliamo fornire ai vari attori del territorio un ausilio in termini di formazione e professionalità aggiuntive". L’idea della neopresidente Sassi è quella di fornire agli stakehoder gli strumenti per migliorare la lettura delle esigenze di un territorio, cercando di costruire una visione più ampia e anticipare i cambiamenti. "Queste considerazioni, con la consapevolezza dei tempi e delle nuove sfide globali verso le quali siamo chiamati ad esercitare il nostro senso di responsabilità, inducono, inoltre, la Fondazione a consolidare il ruolo di agente di sviluppo sostenibile del territorio nel suo insieme, un agente che accompagna processi complessi in modo integrato e proattivo, utilizzando una pluralità di strumenti". Alla presentazione sono intervenuti anche i membri dell’azienda che realizzerà i corsi. "Si tratta di un importante investimento in capitale umano", ha detto Stefania Vinci, Head of business intelligence di Digit’Ed. Nel dettaglio delle informazioni tecniche del corso c’è entrata invece Cinzia Gaudino.