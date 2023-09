La flotta degli scuolabus. In strada 35 mezzi ’green’

Con la ripartenza delle scuole, che dalla scorsa settimana hanno gradualmente riaperto i battenti nel comune di Gubbio, si sono attivati anche tutti i servizi di contorno, tra cui quello relativo al trasporto. "Dopo essersi aggiudicati la gara di appalto indetta dal Comune di Gubbio per tutti i comuni dell’Area Interna, per un importo complessivo di 7 milioni 977mila euro – spiega l’assessora ai servizi scolastici Simona Minelli – ora per sei anni il nuovo servizio composto da un raggruppamento di imprese gestirà il trasporto degli alunni dalle frazioni e dalle aree extraurbane alle scuole, e viceversa". Le scuole che potranno usufruire del servizio sono quelle dell’infanzia (sui cui mezzi viene garantita la presenza continua di un assistente), le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado statali ubicate nell’ambito del territorio dei Comuni aderenti (oltre a Gubbio, anche Gualdo Tadino, Sigillo, Costacciaro, Valfabbrica, Fossato di Vico, Montone e Pietralunga).

"L’appalto del nuovo servizio trasporti – prosegue Simona Minelli - ha anche consentito il rinnovo del parco mezzi: per accompagnare e riportare a casa bambine, bambini, ragazze e ragazzi (circa 230 in tutto) circolano da mercoledì scorso 35 mezzi sicuri e non inquinanti, tutti in classe ambientale “Euro 6” (alcuni alimentati a metano) tutti geo-localizzati”. Altre novità riguardano gli asilo nido comunali, con cinque posti aggiunti a fronte di rette rimaste invariate. I posti disponibili passano così da 129 a 134. Nel 2022, il Comune di Gubbio ha speso in totale 2 milioni e 242mila euro per l’istruzione, suddivisi tra mense scolastiche, trasporto e altri servizi.