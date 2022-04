Guadagna poco ma fa vita da ricco. Scatta il sequestro

Perugia, 5 aprile 2022 - Un tenore di vita troppo elevato rispetto ai 6mila euro di reddito all’anno dichiarati. Una serie di precedenti con la giustizia piuttosto articolata, in particolare per reati di droga e armi, e diversi processi ancora in corso in cui gli viene contestata anche l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, che hanno fatto ipotizzare alla Procura della Repubblica di Perugia che potessero essere frutto di illecito i soldi che il 39enne campano, pluripregiudicato da anni residente stabilmente in Umbria, dimostrava di avere a disposizione in relazione proprio alle sue condizioni di vita.

Per questo l’ufficio guidato da Raffaele Cantone ha chiesto e ottenuto, dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Perugia, il sequestro e la confisca di un appartamento di sei vani, di un garage di 120 metri quadrati e di un terreno a Gualdo Cattaneo, di proprietà dell’uomo. Il provvedimento, spiega la Procura, è stato richiesto "in considerazione del profilo criminale, dell’esiguità dei redditi dichiarati e della sproporzione evidente del patrimonio, nel tempo, acquisito".

Per gli inquirenti "il soggetto, per il tenore di vita e la condotta" avrebbe vissuto "abitualmente dei proventi delle attività delittuosa". Il destinatario del provvedimento, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, per la Procura, "nell’ultimo ventennio si è persistentemente inscritto nel circuito criminale del traffico di stupefacenti, ricoprendo un ruolo non marginale". Da qui la decisione di chiedere la misura precauzionale.