La Filarmonica Umbra torna a Massa Martana. Sette concerti con i giovani al Consortium

I giovani talenti del panorama musicale italiano protagonisti sul palco del Teatro Consortium per la seconda stagione che la Filarmonica Umbra propone a Massa Martana con sette concerti da questa domenica al 17 novembre. "Un traguardo importante che proviene dall’entusiasmo da parte dei massetani e di tutti i cittadini dal territorio – ha detto in Provincia a Perugia Angelo Pepicelli della Filarmonica – e la stagione sarà abbinata a un concorso per le scuole". L’assessore alla cultura Chiara Titani ha poi ricordato che il Consortium "sarà protagonista per l’incisione di un nuovo disco per alcuni gruppi che si esibiranno in concerto". La stagione si inaugura questa domenica alle 17.30 con il “Trio Quirós“ (nella foto) con Francesca Adamo Sollima, Mauro Schembri e Fernando Gabriele Mangifesta in “America!“ tra brani intramontabili di Leonard Bernstein e musiche di Astor Piazzolla.

Si prosegue il 22 marzo con l’Alma Saxophone Quartet, mentre il 12 aprile sarà la volta del sassofonista Gaetano Di Bacco e del pianista Giuliano Mazzoccante nel concerto “From Paris to New York“. La prima parte della stagione si chiude il 21 giugno, Festa della Musica con due appuntamenti: alle 17.30 concerto del pianista Michele D’Ascenzo, alle 21 concerto dell’Ensemble di strumenti a percussione del Conservatorio “Morlacchi” di Perugia. Con l’occasione verrà inaugurato il teatro all’aperto di Massa Martana. La programmazione riprenderà in autunno, il 18 ottobre con due giovani talenti, il flautista Emanuele Orsini e il chitarrista Elia Portarena, formatisi al Conservatorio “Briccialdi”. Finale il 17 novembre con “Contemporary Tango“, concerto del Novafonic Quartet (Fabio Furia, Gianmaria Melis, Marco Schirru, Giovanni Chiaramonte) per uno spettacolo innovativo.