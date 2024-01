La festa di Sant’Antonio. Benedetti gli animali tra storia, fede e tradizioni. Ma il futuro è a rischio

L’omaggio di Santa Maria degli Angeli a sant’Antonio Abate, patrono degli animali, una devozione che affonda la sua storia nei secoli e che trova nella giornata del ‘piatto’, svoltosi ieri, il suo momento clou. Una bella giornata, scaldata dal sole, con il cruccio che non sono stati individuati nuovi Priori per l’organizzazione della festa il prossimo anno, un tema che sta facendo discutere e sul quale la comunità angelana è chiamata a interrogarsi. Se ne farà carico l’associazione dei Priori del Piatto di Sant’Antonio abate, per salvaguardare i i valori religiosi, il tema della solidarietà, oltre che quello della socialità, con attenzione alla sobrietà, che il ‘piatto’ tramanda da decenni. Moltissime le persone che hanno partecipato alle celebrazioni di ieri mattina, dalla Santa Messa alla processione per le vie della cittadina, sino all’attesa benedizione degli animali, sulla piazza antistante la Basilica Papale. Processione che ha visto la partecipazione della fanfara a cavallo della Polizia di Stato. Presente anche Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria. Ospiti le prioresse della parrocchia di sant’Antonio Abate di Desulo, in provincia di Nuoro, con le quali è stato siglato un patto di amicizia. Tanta gente in piazza insieme al proprio animale - cani, gatti, cavalli (presente anche la cavallina Love Pax dell’allevatore assisano Sergio Carfagna) e asini, pappagalli, pesci, capre, hanno affollato il ‘vascone’ dove il parroco, padre Saul Tambini, li ha benedetti, al pari del pane, poi distribuito dai Priori. Cerimonia conclusa dal lancio di colombe. Le celebrazioni del Piatto di Sant’Antonio sono state organizzate dai Priori Serventi 2024 (David Ascani, Francesco Bazzucchi, Gianluca Cagliesi, Aldo Campelli, Roberto Falce, Giuliano Paparelli, Stefano Pastorelli, Roberto Pierotti, Osvaldo Sensi, Giulio Sportolaro, Antonio Tardioli, Francesco Tomassini), con la collaborazione dei Frati Minori dell’Umbria. E’ mancata, ieri, l’investitura dei nuovi Priori, che dovevano essere ‘cavati’ (e che non sono stati trovati) e che oggi, nel pranzo del lunedì, avrebbero dovuto raccogliere il testimone di una lunga e bella storia.

