La festa di Anci Umbria: "Mezzo secolo di sfide a fianco dei Comuni"

"Siamo davanti ad un’Anci che nel tempo è cresciuta e si è evoluta: da attività prevalentemente istituzionale e politica si sta trasformando in un supporto e servizi a beneficio dei Comuni. I bisogni crescono e noi dobbiamo stare al passo con i tempi e dare un servizio adeguato ai nostri Comuni". Lo ha detto il segretario di Anci Umbria Umbria Silvio Ranieri, in occasione dei 50 anni dell’Associazione che raggruppa i Comuni della nostra regione. Sala dei Notari gremita dai primi cittadini in fascia tricolore e da tante altre autorità, alla cerimonia era presente anche Dario Nardella, membro del direttivo di Anci Nazionale e sindaco di Firenze.

Durante l’evento, non sono mancate parole di sostegno e solidarietà al presidente nazionale di Anci, Antonio Decaro, in merito alla vicenda che lo vede protagonista in questi giorni in qualità di sindaco di Bari. "Ci troviamo in questo scorcio di storia, in questo appuntamento importante, pronti ad un momento di confronto e di dialogo – ha esordito Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria e sindaco di Deruta – ma anche supportati da quelle relazioni e da quelle collaborazioni che sono il motore della crescita ma anche dello sviluppo dei nostri territori. Se dovessi sintetizzare la mia esperienza in Anci Umbria in due parole direi “mai solo“".

"E’una giornata importante e di festa – dice la governatrice dell’Umbria, Donatella Tesei – 50 anni sono un grande traguardo che celebriamo dopo aver vissuto anni straordinari in cui tutte le istituzioni hanno collaborato, affrontato e gestito momenti unici e complessi. Ma proprio i momenti più difficili sono forieri di grandi opportunità che dobbiamo saper cogliere per proiettarci al meglio verso il futuro e costruire il nostro domani".

Ha parlato di grande sinergia con Anci, il padrone di casa Andrea Romizi. "Ci siamo sempre confrontati - nota il sindaco di Perugia - a partire dalla Pandemia alle opportunità che sono conseguite come quelle legate al Pnrr, ai piani di rigenerazione urbana. Anci è stata sempre al nostro fianco". Parla di una grande comunità Stefania Proietti, a capo della Provincie e del Municipio di Assisi. Il suo pensiero è poi corso a San Francesco, dal 1939 patrono d’Italia in quanto patrono di tutti i Comuni d’Italia."In vista dell’ottavo centenario francescano il mio augurio è che si possa procedere insieme verso questa ricorrenza così importante per tutto il paese, in fraternità, come comunità, con gratitudine gli uni versi gli altri e con l’immancabile coraggio".

