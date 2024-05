La ’Festa della Dedicazione’. I superiori di tutti gli Ordini riuniti nel nome di Francesco

La comunità dei frati del Sacro Convento si prepara a celebrare la festa della Dedicazione della Basilica di San Francesco in Assisi, che ricorre il 24 maggio. Voluta da papa Gregorio IX subito dopo la canonizzazione di san Francesco, avvenuta il 16 luglio 1228, la Basilica nasce sulla sommità di quello che all’epoca prendeva il nome di "Colle dell’Inferno", perché lì venivano eseguite le condanne a morte. Lo stesso pontefice benedisse la prima pietra e le diede il titolo di "Caput et Mater" di tutto l’ordine francescano. Il corpo di san Francesco fu traslato dalla chiesa di San Giorgio alla chiesa inferiore nel 1230, e il 25 maggio 1253 papa Innocenzo IV consacrò la Basilica. Il luogo prese così il nome di "Colle del Paradiso" e, da allora, il 24 maggio si celebra la festa liturgica della Dedicazione. Il programma delle celebrazioni prenderà il via domani: alle 18.45, in piazza inferiore, è prevista l’accoglienza della reliquia del sangue di san Francesco proveniente dal Santuario de La Verna, seguita dalla preghiera dei primi vespri della solennità presieduta da fra Michele Pini del Santuario toscano. Venerdì 24 maggio, giorno della Dedicazione, alle 9 si terrà la processione dal sagrato della chiesa inferiore verso la chiesa superiore della Basilica, a cui seguirà la celebrazione eucaristica. Presiederà fra Carlos A. Trovarelli, Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, alla presenza dei superiori generali degli ordini religiosi. Sabatoconcerto "Basilica règia" della Cappella Musicale. "Quest’anno la festa della Dedicazione della Basilica – spiega fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento – si arricchisce della presenza dei superiori generali degli ordini religiosi maschili, per sottolineare la speciale valenza dell’esperienza umana e spirituale di san Francesco".