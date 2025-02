La festa del patrono. Terni celebra San Valentino. Messa solenne in basilica

Celebrata nella basilica di San Valentino, dal vescovo Francesco Antonio Soddu la solennità del patrono di Terni e degli innamorati. Presenti del sindaco Stefano Bandecchi e l’assessore regionale Francesco De Rebotti.

"San Valentino - ha detto il vescovo nell’omelia - ci insegna come considerare il nostro cuore in relazione alla speranza. Egli incarna quanto papa Francesco, parlando del cuore di Gesù nell’enciclica Dilexit nos dice in riferimento a quanto debba essere il nostro cuore: ‘Abbiamo bisogno che tutte le azioni siano poste sotto il dominio politico del cuore, che l’aggressività e i desideri ossessivi trovino pace nel bene maggiore che il cuore offre loro e nella forza che ha contro i mali; che anche l’intelligenza e la volontà si mettano al suo servizio, sentendo e gustando le verità piuttosto che volerle dominare …; che la volontà desideri il bene maggiore che il cuore conosce, e che anche l’immaginazione e i sentimenti si lascino moderare dal battito del cuore".

Al termine della celebrazione è stato inaugurato il pannello audio guida sulla Basilica e sulla figura di San Valentino, un pannello sensoriale che consentirà a tutti, anche a coloro che hanno difficoltà sensoriali, di conoscere le bellezze architettoniche e storiche della basilica e di conoscere la vita di San Valentino, attraverso le varie sezioni dedicate alla pianta della basilica e la sua facciata. Il tutto stampato in adduzione, un inchiostro particolare che consente di percepire anche con il tatto, oltre a dei Qrcode con una guida e con tutte le spiegazioni fornite con il linguaggio dei segni.

Domani sempre nella basilica di San Valentino torna la Festa della Promessa: alle 16, 50 coppie di futuri sposi si scambieranno la solenne promessa d’amore.

Mentre oggi I festeggiamenti per San Valentino, proseguono alle 17,30 con il format ormai consolidato di Cioccolentino: Il Circo dell’Amore. La kermesse inonderà di festosi colori e numeri circensi, le vie cittadine. Un corteo itinerante di trampolieri, danzatrici volanti, musicisti e attori che coinvolgeranno tutti i presenti.

Bandecchi santo. Il volto di San Valentino ha la faccia del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Accade in un quadro in mostra al Cenacolo San Marco dal titolo “Il Santo senza volto”. l quadro in cui il Santo degli innamorati ha le sembianze di Bandecchi è stato realizzato dall’artista ternana Simona Zoo.