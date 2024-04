La Festa dei Ceri fa scuola. Borsa di studio riservata a un laureato in Ingegneria

Il tema della sicurezza legata al 15 maggio e alla Festa dei Ceri si è sviluppato significativamente negli ultimi anni. In seguito ai fatti di Piazza San Carlo a Torino in occasione della finale di Champions League della Juventus di giugno 2017 è infatti cambiato molto l’approccio alle manifestazioni pubbliche che si sono dovute dotare di un Piano Sicurezza. Dopo anni di studi e attenzione ai dettagli e grazie al lavoro certosino di tutte le parti chiamate in causa, la Festa dei Ceri è riuscita a fare passi da gigante anche sotto questo punto di vista.

Così, il comune di Gubbio ha promosso un progetto in collaborazione con il dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia e del Professor Antonio Moschitta. Si tratta, in particolare, di una borsa di studio riservata ad un neo laureato in Ingegneria per completare lo studio dell’analisi comportamentale della folla durante la Festa dei Ceri. Tutte le informazioni, compresi bando e modulistica con scadenza l’11 aprile sono scaricabili nell’apposita area del sito dell’Università di Perugia.

"Dopo i fatti di Torino – commenta il sindaco Stirati – Gubbio e la Festa dei Ceri sono state tra le prime manifestazioni in Italia a dotarsi di un’organizzazione e di dispositivi che, affinati nel corso degli anni, hanno dato ottimi risultati, tanto da essere assunti a livello nazionale come riferimenti per manifestazioni analoghe. Ora, grazie alla collaborazione con l’Università di Perugia, questo studio darà ulteriore valenza scientifica al nostro Piano di Sicurezza e al nostro lavoro sulla Festa più in generale".

Non solo sicurezza, però, perché la Festa dei Ceri è soprattutto folklore. È in arrivo, infatti, un’altra borsa di studio, questa volta promossa in collaborazione con il Dipartimento di Antropologia dell’Università di Perugia.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di eseguire un’analisi più che approfondita sugli elementi culturali che caratterizzano la Festa del 15 maggio e che la rendono unica nel suo genere per quanto riguarda questo tipo di manifestazioni legate al folklore italiano.