La festa Arte e spettacoli si colorano di rosa

Spettacoli, musica, incontri e iniziative speciali rigorosamente in rosa. Venerdì 8 marzo il mondo della cultura e dell’arte si mobilitano per celebrare la “Giornata internazionale della donna“ con un cartellone ricchissimo di proposte. In prima fila ci sono i musei e le aree archeologiche statali che offrono l’ingresso gratuito per le donne e appuntamenti ad hoc.

A Perugia, l’Ipogeo dei Volumni organizza venerdì alle 16.30 una visita guidata al cantiere di restauro e all’Antiquarium sul tema “Donne etrusche“ per esplorare l’arte e le storie di antiche donne, prenotazione obbligatoria allo 075 5721009. A Villa del Colle del Cardinale alle 16 c’è una visita speciale dedicata all’universo femminile (prenotarsi allo 075.5759645) e a Spoleto Sistema Museo e Direzione la Regionale Musei danno appuntamento alla Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato con la visita guidata alle 16 su “Lucrezia Borgia - Luci e ombre di una donna del Rinascimento“. All’Area archeologica di Carsulae (foto sotto) a Terni alle 11 e alle 15.30 ci sono visite tematiche gratuite per tutti, info e prenotazioni allo 0744.333074.

E mentre Poste Italiane celebra la Giornata con una cartolina filatelica e un annullo speciale, il cartellone si arricchisce di tante proposte. A Perugia Palazzo della Penna offre alle 16 una visita guidata sul tema “Donne in bottega. Modelle e compagne nell’arte“ nell’ambito della mostra “Rinascimento in bottega - Perugino tra i grandi della storia“ (prenotazione obbligatoria allo 075.5773210) mentre alla Torre degli degli Sciri (foto sopra) in via dei Priori c’è “Aperitivo in rosa“, con benvenuto alle 17, degustazione di vini della Strada del Cantico alle 18 e networking e socializzazione alle 19 (prenotazione con sms o whatsapp al 351.3531789).

L’Isola di San Lorenzo, il complesso monumentale della Cattedrale, organizza alle 16.30 una visita guidata tematica al Museo del Capitolo, sulle eccellenze perugine in campo artigianale a conduzione femminile, con il Museo-Laboratorio di tessitura a mano Giuditta Brozzetti e lo Studio Moretti Caselli. Alle 21 al cinema Zenith recital teatrale “Parlami di lei“ con Caterina Fiocchetti, sabato alle 21.15 alla Sala dei Notari l’evento “L’arte.. è donna“.

E ancora, venerdì alle 16.30 all’Archivio di Stato di Terni c’è l’incontro “Risonanze Storiche“, ricordando Gisa Giani a cento anni dalla nascita, seguito dal concerto “La musica delle Donne” del Dipartimento di canto e teatro musicale del Conservatorio Briccialdi. A San Giustino, a Villa Graziani, domenica 10 alle 17.30 c’è il concerto del Quartetto d’Archi di UmbriaEnsemble “All’ombra di lui. Felix e Fanny Mendelssohn” e domenica 17 sempre alle 17.30 lo spettacolo teatrale “Marie Curie, la donna dei Record”.

Sofia Coletti