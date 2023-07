La Ferrari di Le Mans apre il ’Fagioli’ Trofeo da record con 243 iscritti

E’ tutto pronto per accogliere i ’bolidi’. Inizia con il dato cruciale di 243 iscritti la “superweek” del 58° Trofeo Luigi Fagioli. Con l’ennesimo pieno di auto da corsa e piloti attesi al via, lunedì si sono chiuse nella soddisfazione generale del Comitato Eugubino Corse Automobilistiche (CECA) le iscrizioni all’ambita cronoscalata umbra, la ribattezzata “Montecarlo delle Salite” in programma nel weekend (22-23 luglio). Legando insieme gli aspetti sportivi, agonistici e più prettamente tecnici a quelli naturalistici, culturali e di promozione del territorio, l’evento che riporterà il meglio delle cronoscalate a Gubbio segna un nuovo successo in termini di alto gradimento, ma anche quest’anno non ha limitato il raggio d’azione al fine settimana che tra prove sabato e gara domenica vedrà sfidarsi i pretendenti al Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), la massima serie tricolore di ACI Sport della quale è ottavo round stagionale, valida anche per il Trofeo Italiano (TIVM) zona Centro-Nord.

Il Trofeo Fagioli 2023 inaugurerà le iniziative già oggi dalle 19.30 con la cerimonia di consegna dell’annuale Memorial ’Angelo e Pietro Barbetti’ alla Ferrari e al suo programma Hypercar con il responsabile Antonello Coletta presente per il ritiro del premio che celebra la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans. Un trionfo che mancava a Maranello dal 1965 e conquistato con la Ferrari 499P del team Ferrari - AF Corse guidata da Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado. La cerimonia si terrà nell’ambito della serata a inviti interamente dedicata ai motori e promossa dal CECA e dal Rotary Club Gubbio al Park Hotel Ai Cappuccini, dove protagonista sarà anche un altro marchio di prestigio della Motor Valley emiliana, cioè Pagani Automobili. Ospite speciale sarà Andrea Palma, pilota e collaudatore della Casa costruttrice modenese di San Cesario sul Panaro fondata da Horacio Pagani. Il driver romano sarà presente con la Pagani Huayra Roadster BC con la quale a Spa fermò il cronometro sul tempo di 2’23”081, primato assoluto sul giro per le auto stradali lungo il leggendario tracciato belga. Come onore della città, a Coletta e a Palma sarà conferita anche la simbolica “Patente da Matto”, consegnata dal Maggio Eugubino dopo la caratteristica esibizione del gruppo dei virtuosi Sbandieratori eugubini.