La favola di Pinocchio recitata da Paci per i piccoli della Primaria

Mentre i vigili del fuoco stanno allestendo una nuova unità mobile nell’area di fronte al campo sportivo, a due passi, nelle sale del Cva di Pierantonio i bambini della Primaria ascoltano il racconto della favola di Pinocchio recitata dall’attore Enrico Paci. Insieme ai piccoli studenti nelle ultime panche c’è anche qualche nonno. Il dirigente didattico Silvia Reali parla della scuola primaria "senza zaino" e ne evidenzia il carattere di comunità, "il forte legame col territorio fa sì che tante persone, volontari e associazioni culturali, si siano messe a disposizione per aiutarci con le attività ludiche", aggiunge. La sede dell’istituto è stata dichiarata inagibile (circa 500mila euro la somma prevista per la sistemazione, ndr), per ora i bimbi della primaria si ‘sposteranno’ in alcuni locali della scuola dell’infanzia, l’unica che ha ‘retto’ al sisma: "Qua saranno accolte le cinque classi – dice la dirigente –Faremo sì che i piccoli studenti rientrino nel miglior modo possibile"