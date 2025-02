La fabbrica delle notizie. Riparte Cronisti in classe. Il giornale nasce a scuola

Martedì 11, con la prima sfida tra la media “Alighieri Pascoli“ (Città di Castello) e la “Foscolo“ (Perugia), si rimette in moto il Campionato di giornalismo il progetto promosso da Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno per avvicinare gli studenti delle scuole medie e delle elementari (classi III, IV e V) al mondo dell’informazione - sia carta stampata che digitale - cimentandosi nella realizzazione di una pagina di giornale. L’iniziativa andrà avanti fino a maggio, quando il Campionato incoronerà le classi vincitrici. Si tratta di una iniziativa che - perseguendo l’ambizioso obiettivo di un’alleanza educativa con la scuola - intende avvicinare i giovani al mondo dell’informazione e della carta stampata nella quale i ragazzi si mettono alla prova sul campo: ogni classe partecipante, insieme ai propri docenti-tutor, è così impegnata nella realizzazione di una intera pagina di giornale, completa di articoli, interviste, titoli e fotografie e/o disegni, oltre ai nomi degli studenti-giornalisti.

Non è tutto: in una logica di sempre più stretta integrazione tra carta stampata e web, è attivo il sito lanazione.cronistinclasse.it sul quale vengono pubblicati, subito dopo l’uscita sul giornale cartaceo, tutti gli elaborati delle scuole e possono essere votati da chiunque e concorrere al premio speciale per la pagina più cliccata sul web. Il sito offre anche contenuti speciali a disposizione delle scuole e continui aggiornamenti.

In Umbria sono 26 gli istituti in gara, e quest’anno per la prima volta partecipa anche la sezione dei “Coniglietti bianchi“, la scuola in ospedale che si svolge nei reparti di Oncoematologia Pediatrica e di Trapianto di midollo osseo all’interno del Santa Maria della Misericordia. A mettersi in gioco oltre 600 alunni coordinati da una cinquantina di insegnanti tutor. Ad accompagnarci in questa straordinaria avventura all’interno della fabbrica delle notizie, i nostri inseparabili supporter. Grazie dunque a Agricola Berti, Coop Centro Casa, Cooperativa Smart, Pac2000A Conad, Perugia Pratiche e al Centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano, che anno scorso ci ha ospitato per la partecipatissima e tanto attesa cerimonia di premiazione e ci rinnova l’invito anche per questa nuova avvincente edizione.

Silvia Angelici