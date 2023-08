La Fabbrica del mondo ad Assisi C’è Marco Paolini all’Umbria Green

Il viaggio della “Fabbrica del mondo“ arriva ad Assisi nell’ambito dell’Umbria Green, il festival che celebra la sostenibilità e trasforma la natura in spettacolo. Da domani a domenica la Pro Civitate Christiana ospita la tappa umbra del laboratorio di storie per il futuro del pianeta che Marco Paolini e Telmo Pievani riporta in scena quest’estate con formula itinerante con tre giornate fitte di incontri, riflessioni, spettacoli e dialoghi. "Per realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 – spiega Paolini – serve un pensiero da costruttori di cattedrali medievali, di cui saranno i nostri nipoti o pronipoti a vedere la fine, serve dare forma a un’architettura che duri oltre i cicli brevi della politica e del mercato".

L’idea si concretizza con la collaborazione diretta dell’Umbria Green e il sostegno di Fondazione Perugia. "E’ un progetto a cui stiamo lavorando da un anno – dice con orgoglio il direttore artistico del Festival. Daniele Zepparelli – Assisi è la tappa intermedia di un viaggio sulla sostenibilità ambientale iniziato a Montegrotto Terme di Padova e che finirà a Trani". Ogni giornata, spiega, si articola in due momenti: un convegno alle 18 e uno spettacolo serale a tema, con biglietto d’ingresso (su Ticket Italia) valido anche per il pomeriggio. “La Fabbrica del mondo“ si apre domani con “Il Cantiere dell’economia“: alle 18 Marco Paolini dialoga con Luigino Bruni, Alessandra Ballerini, Valerio Calzolaio, Marco Aime, Tommaso Ebhardt, poi alle 21 porta in scena il suo spettacolo “Antenati“, in esclusiva per l’Umbria nel quale ripercorre l’evoluzione della nostra specie: curiosa e fragile, capace di adattarsi al clima per colonizzare gli angoli più remoti del pianeta.

Sabato è la volta del “Cantiere del gusto“: Paolini e Telmo Pievani dialogheranno con Carlo Petrini, Stefano Caserini, Sara Segantin, Edoardo Vigna, alle 21 si vedrà “A qualcuno piace caldo“, spettacolo di Stefano Caserini con musiche di Erminio Cella: un racconto sulla questione climatica e la sua dimensione etica e politica, con immagini, animazioni e la musica del film di Billy Wilder. Domenica ultimo atto con “Il cantiere dell’ambiente“. Alle 18 Telmo Pievani dialoga con Ersilia Vaudo, Fabio Deotto, Maria Chiara Pastore, Daniela Bruno, Silvia Giralucci. Alle 21 ci si sposta al Lyrick per “Dna - Music for science“ con lo stesso Pievani e Deproducers: un’opera originale che unisce musica e scienza, in collaborazione con Isola Prossima e Arpa Umbria.

Sofia Coletti