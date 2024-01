’Là dove cessarono i diritti’. Film dei ragazzi su Birkenau

S. MARIA DEGLI ANGELI – Gli allievi dell’istituto Comprensivo Assisi 2 hanno realizzato il cortometraggio "Birkenau… là dove cessarono i Diritti" che sarà presentato alla cittadinanza, in prima assoluta, , alle ore 17, nell’auditorium comunale della scuola "Galeazzo Alessi", aprendo le celebrazioni in Assisi in occasione della Giornata della Memoria 2024. Iniziativa patrocinata e sostenuta economicamente dal Lions Club di Assisi nell’ambito del progetto "Auschwitz: storie di diritti sospesi; Birkenau: là dove cessarono i Diritti", promosso dall’Istituto Comprensivo Assisi 2, con il sostegno del club. Ha coinvolto 24 studenti attraverso incontri preparatori, un viaggio a Auschwitz – Birkenau, un laboratorio di rielaborazione dei materiali, e il momento conclusivo in cui gli studenti proporranno al pubblico riflessioni, documentazione fotografica e il cortometraggio.

"Fondato sul principio di aiutare la comunità, il Club si distingue per il suo sostegno continuo alle scuole, dove si impegna a plasmare il futuro dei bambini, trasformandoli in adolescenti e adulti consapevoli e responsabili - sottolinea la presidente Erminia Casadei -. L’attenzione alle iniziative educative sottolinea l’approccio globale del Club, volto a plasmare non solo studenti preparati, ma anche individui consapevoli del loro ruolo nella società". Domani, alle 15 è prevista una visita guidata al Museo della Memoria dove sarà inaugurata una mostra curata dagli studenti, poi alle 17, nella biblioteca comunale, sarà presentato il libro "Tre Papi del ‘900 davanti all’orrore di Auschwitz" di Stefano Nicosia.