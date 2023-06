“La douleur“ di Marguerite Duras chiude la stagione di Solomeo

La stagione 2223 del Teatro Cucinelli di Solomeo si conclude venerdì 16 giugno alle 21 con un nuovo, grande spettacolo internazionale: “La douleur“ di Marguerite Duras, uno dei testi più profondi della letteratura del dopo guerra messo in scena da Dominique Blanc (nella foto), attrice francese tra le più acclamate e premiate dal pubblico e dalla critica, vincitrice, tra gli altri, di quattro Premi César e di una Coppa Volpi.

La regia è di Patrice Chéreau, figura chiave della creazione contemporanea europea, regista di teatro, opera e cinema dalla fine degli anni ‘60: scomparso nel 2013, è stato il primo ospite internazionale che ha calcato il palcoscenico del Cucinelli con lo spettacolo “Coma“ nel quale si presento a piedi scalzi e prestò voce e volto alle parole dello scrittore Pierre Guyotat.

“La douleur“ che si vedrà venerdì a Solomeo sarà la ripresa della regia di Chéreau con la supervisione del coreografo co-regista Thierry Thieu Niang. Dominique Blanc riesce a fa risuonare anche nei silenzi e nei sospiri la semplicità̀ e l’intensità della scrittura della Duras e con la sua interpretazione ha vinto il Premio Molière de la comédienne nel 2010.

In una nota di regia Patrice Chéreau sottolineava "la voglia di lavorare con Dominique Blanc, di condividere qualcosa, di far vivere quel qualcosa. Voglia quindi di confrontarsi con quel testo terribile. Di ricordare la Resistenza, la Liberazione, i campi, questo periodo inimmaginabile che abbiamo dimenticato. E poi il ritorno incredibile di quest’uomo dal quale Marguerite Duras si è separata e che ama, l’orrore dell’attesa, lo splendore della sua rinascita – che anche un po’ merito suo. La speranza disperata. Trasmettere tutto ciò, umilmente, agli spettatori".

Lo spettacolo in francese con sottotitoli in italiano, i biglietti si possono acquistate prenotare al Botteghino Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria allo 075. 57542222 e acquistare al botteghino del Cucinelli (venerdì dalle 19) oppure on line su www.teatrostabile.umbria.it