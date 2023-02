La Dottori sulla macchina del tempo

Sono bastati pochi ingredienti: un testo in rima, musica e danza rinascimentali, abiti dell’epoca e l’atmosfera magica di Torgiano con la sua Torre, i suoi vicoli e la piazza per tornare indietro nel tempo. “Ascoltate brava gente, cosa accadde a Torgiano in un passato assai lontano” è l’incipit del testo in rima che noi ragazzi delle attuali terze abbiamo rappresentato lo scorso 24 maggio e il 12 novembre in occasione del “Progetto Guerra del Sale”: questo progetto prevedeva diverse attività, grazie alle quali abbiamo scoperto che la storia del nostro borgo è strettamente legata a quella di Perugia. I fatti risalgono al 1531 quando in tutti i territori pontifici fu imposta una tassa sul sale che causò un gran malcontento popolare. I Baglioni, signori di Perugia, si opposero al provvedimento di Papa Paolo III che di rimando inviò le sue truppe, guidate da Luigi Farnese, nei territori perugini. Nel 1540 l'esercito pontificio attaccò Torgiano a colpi di cannone: le possenti mura del castello resistettero fino a far esplodere i cannoni avversari e a costringere le truppe papaline alla ritirata. Proprio in quel giorno vittorioso si celebrava la festa del Corpus Domini e perciò i Torgianesi gridarono al miracolo! Questo è l’evento che abbiamo riprodotto in rima, durante un laboratorio di scrittura creativa e poi messo in scena. Guidati dalla docente di Musica abbiamo imparato a suonare con il flauto una melodia rinascimentale, la bassadanza, sulle note della quale alcune alunne si sono esibite riproducendone la tipica coreografia che prevedeva di non levare mai il piede da terra durante la danza. Inoltre, grazie ai genitori e al Gruppo Teatrale di Torgiano (GIT) abbiamo potuto indossare gli abiti rinascimentali dei popolani, dei giullari e delle danzatrici. Per i preziosi costumi dei Signori Baglioni, invece, dobbiamo ringraziare la Pro Loco di Corciano per la gentile concessione.

Questi gli ingredienti che ci hanno consentito di fare un tuffo nel passato. L’idea di questo progetto è nata per far conoscere la storia e le tradizioni del nostro paese alla delegazione degli studenti stranieri (spagnoli, finlandesi, inglese e greci) arrivati a Torgiano a maggio in occasione del Progetto Erasmus “...e quindi uscimmo a riveder le stelle”. Abbiamo realizzato la Guerra del Sale “dei ragazzi”, a modo nostro, ricreando un mercato dell’epoca, danzando, suonando e mettendo in scena la rappresentazione dell’evento sia in inglese che in italiano. E’ stata un’esperienza impegnativa ma sicuramente entusiasmante: un successo tale che il Presidente del Comitato Guerra del sale, Tatiana Cirimbilli, ci ha invitato a partecipare alla rievocazione storica che si tiene da qualche anno a Torgiano.