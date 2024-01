“La divina Sarah“ è stato annullato . Ecco le sostituzioni

Lo Stabile dell’Umbria annuncia che lo spettacolo “La divina Sarah“, in programma al Teatro dell’Accademia di Tuoro sul Trasimeno sabato 17 febbraio e al Teatro Giuseppe Manini di Narni domenica 18 febbraio, è annullato per motivi legati alla compagnia. In sostituzione: al Teatro Giuseppe Manini di Narni andrà in scena sabato 17 febbraio alle 21 “Le nostre anime di notte con Lella Costa ed Elia Schilton mentre a Teatro dell’Accademia di Tuoro si vedrà lo spettacolo “I due Papi“ domenica 18 febbraio alle ore 18.

Informazioni pratiche. I biglietti acquistati sono validi per il nuovo spettacolo, è quindi sufficiente presentarsi a teatro con i tagliandi già in possesso. Per l’eventuale richiesta di rimborso del biglietto singolo si dovrà fare riferimento al canale di acquisto utilizzato: per l’acquisto online scrivere a [email protected] e per l’acquisto in botteghino, recarsi ai botteghini negli orari di apertura. L’abbonamento è valido per l’ingresso in sala al nuovo spettacolo, non è previsto rimborso o sostituzione.