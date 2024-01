La disperazione di Laura Santi: "Questa è una tortura di Stato"

"La questione dell’eutanasia legale, il rispetto delle volontà dei malati o dei disabili gravi e irreversibili che vogliono autodeterminarsi in piena lucidità non è né di destra né di sinistra": a dirlo è Laura Santi, la giornalista perugina affetta da una forma progressiva di sclerosi multipla che da tempo, insieme all’associazione Luca Coscioni, sta portando avanti una battaglia legale per completare le procedure grazie alle quali accedere eventualmente al suicidio assistito.

Laura, in Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita non è passata. Che ne pensi?

"Sono avvilita quasi come quando c’è stata la bocciatura del referendum. Novemila cittadini, tante erano le firme, non ascoltati. Ma non ci abbattiamo continueremo ad andare in tribunale. Ci sono tante altre regioni che si stanno mobilitando. Perciò avanti e scaliamo la marcia".

Che significa per malati come te, decidere quando staccare la spina?

"Io ho un rispetto grande della morte e anche un timore. E’ un incognita. Ma è assurdo negare questo diritto. E’ una tortura di Stato. Sapere che potrò decidere, significa avere un pulsante da pigiare. Se c’è quel pulsante i miei giorni orrendi, orrendi perché la mia malattia progredisce, li vivrei con un po’ più di leggerezza e di fatalismo. Valeria Imbrogno, che conobbi a Roma nel 2021, psicologa e compagna di dj Fabo mi disse: “Laura non ci sarà nessuno che ti dirà quando è ora. Lo sentirai da sola“. Io so che lo farò ma non so quando".

In un post hai descritto le tue sofferenze quotidiane, miste di dolore e umiliazione, anche per andare in bagno...

"In quel post ho descritto le complicanze di una patologia grave. Mi costa mettermi a nudo così, non è facile. Ma ho capito che se non lo faccio, la gente normale non si rende conto cosa sia vivere con la sclerosi degenerativa. Pensano alla carrozzina... non è solo quello. Raccontarmi in maniera così cruda però arriva. Arriva alle coscienze".

C’è chi dice che “per quanto assurda e complessa la vita è perfetta e dobbiamo tenercela stretta“: può essere vero anche per persone come te, condannate da una sentenza irreversibile, che non lascia speranze?

"Anche io dico che la vita deve essere tenuta stretta. Noi in Coscioni amiamo la vita, non siamo alfieri della morte. Ma va visto fino a che punto è vita. La mia è vita? So che se avessi una porta aperta non andrei di certo a dire oddio mi ammazzo domani. Chi mi conosce sa che sprizzo energia da tutti i pori: perché io non sono depressa ma disperata".

Il tuo rapporto con Stefano?

"E’ un rapporto doloroso, faticoso, logorante, un’intimità violata ma siamo molto complici e in sintonia. Una volta lui rifiutava il tema. Adesso è mobilitatissimo, anche se per assurdo non è tutelato come caregiver. Ora nel nostro cuore c’è una consapevolezza: è solo un quando e non un se... "

Silvia Angelici