La discesa in campo del medico Anniboletti si presenta alla città

"Stamattina in ambulatorio siete troppi e non riuscirei a visitarvi tutti. Abbiate pazienza, tornate domani e vedrete che un modo lo troviamo". Esordisce così Sauro Anniboletti, strappando una sonora risata al pubblico che domenica affollava il Teatro dei Riuniti. Già, perché dietro l’uomo che si affaccia a 71 anni alla politica, c’è un medico con alle spalle 40 anni di esperienza e che - il giudizio è unanime - il camice bianco lo ha davvero onorato. In lui il centrosinistra ha trovato la sintesi tra le sue varie anime (e relativi veti), puntando tutto su un civico, impegnato nel sociale, da sempre lontano dalla politica politicante. Gremito il teatro; con Anniboletti, sul palco, alcuni rappresentanti per lo più giovani della coalizione. "Sognavo le pantofole – dice – poi divento il candidato sindaco super partes del centrosinistra, cho vuole riprendersi il Comune. Ho accettato perché voglio bene a Umbertide, a cui ho dato tanto e tanto ho ricevuto". Tre le parole guida: "Serietà (intesa come responsabilità e moralità); impegno civico e politico; ascolto". Anniboletti affronta alcuni argomenti di peso: il terremoto, per il quale annuncia "un piano straordinario di consolidamento e ricostruzione", facendo appello all’unità di tutti i partiti, e un progetto di "zona franca" dalle imposte per il rilancio delle attività imprenditoriali di Pierantonio. Sulla sanità l’ex medico strappa più volte l’applauso quando difende a spada tratta l’ospedale locale, di cui non è chiara la collocazione nel Piano sanitario regionale e nomina una serie di servizi da riorganizzare come il Pronto Soccorso, Medicina, che ha un organico ridotto al minimo, la Chirurgia, gli ambulatori specialistici, compreso quello Oncologico. Infine i giovani: "Oltre la mancanza di lavoro – ha detto – ai nostri ragazzi mancano spazi di incontro. Affronteremo insieme i problemi trovando le soluzioni migliori".

Pa.Ip.