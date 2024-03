La differenziata giocando. Per i bambini arriva “Scarty“

TERNI - Presentato in Bct il progetto “Scarty, la raccolta differenziata giocando“ proposto dalla società Com.Ing.

"Un progetto di comunicazione basato su un gioco di carte che cerca di insegnare ai bambini, in maniera divertente, come si fa la raccolta differenziata. Le buone pratiche – dichiara l’assessore alla Scuola Viviana Altamura – si possono imparare anche giocando e divertendosi con un mazzo di carte". L’iniziativa è promossa dagli assessorati all’Ambiente e alla Scuola del Comune di Terni ed è stato finanziato utilizzando i fondi del bando Auri destinati alla progettualità dei comuni umbri in tema riduzione dei rifiuti e ottimizzazione della raccolta differenziata. Il progetto è rivolto in particolare agli studenti delle classi IV e V della scuola primaria e prevede la distribuzione dei mazzi a tutte le scuole cittadine che aderiranno. Gli studenti potranno esercitarsi per poi partecipare alla giornata conclusiva che sarà organizzata a maggio 2024.