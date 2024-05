"La destra vuole recuperare 10 anni in dieci giorni"

PERUGIA – "In questi ultimi giorni di campagna elettorale, per altro in pieno regime di ordinaria amministrazione, assistiamo sbigottiti ad un proliferare di atti promossi dall’amministrazione comunale uscente. Il centro destra, oggi destra centro, sta evidentemente tentando, a dieci giorni dal voto, di fare ciò che avrebbe dovuto fare in dieci anni. O quanto meno, provano a dare l’impressione di occuparsi di alcuni temi rilevanti quando è del tutto evidente che lo fanno solo per captatio benevolentiae". A lanciare l’affondo del centrosinistra è ’Alleanza per la Vittoria’, che sostiene Ferdinandi. "In particolare, ci riferiamo alla presunta delibera resa nota dallo stesso Romizi tramite social, riguardante l’adeguamento economico che l’amministrazione avrebbe riconosciuto ai lavoratori impiegati nel settore servizi comunali in conseguenza del rinnovo del Contratto Nazionale relativo alla cooperazione sociale. A ben guardare, tale provvedimento risulta essere un mero atto generico di indirizzo, che rimanda ad un tavolo di concertazione tra comune, regione e Anci e non certo un provvedimento attuativo ed efficace sotto il profilo normativo. È del tutto evidente che questo genere di annunci utilizzati a fini propagandistici non dà alcuna certezza rispetto a quanto il mondo del terzo settore sta chiedendo legittimamente da mesi. Per altro che si diffondano certe notizie sotto l’egida di una lista elettorale, così come è stato fatto dal Sindaco Romizi e dal Consigliere Andrea Fora, dà la misura del disperato bisogno di intercettare elettoralmente certi mondi".