La danza di “Spellbound“ apre la stagione di Foligno. Due coreografe d’autore al Politeama Clarici

E’ ai nastri di partenza la nuova stagione teatrale di Foligno, organizzata dallo Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune: l’inugurazione è fissata per questo venerdì alle 21 al Politeama Clarici, all’insegna della danza con la Compagnia Spellbound Contemporary Ballet che presenta una serata con due coreografie: “The real you“ di Mauro Astolfi, fondatore e direttore artistico della Spellbound, e “Marte“ (nella foto) di Marcos Morau, uno dei coreografi più in vista del panorama europeo, coreografo, artista e direttore della compagnia da lui fondata La Veronal di Barcellona.

“The real you“ è la costruzione di uno spazio dove poter ritrovare un valore essenziale, una realtà ideale che potrebbe essere eterna. "Partiamo – spiega Mauro Astolfi – con un’indagine della comunità dove viviamo e che conosciamo meglio, e cerchiamo di non invecchiare sommersi da una moltitudine di prospettive teoriche. Cerchiamo in noi la determinazione per sottrarci alle regole che stabiliscono come dovremmo interpretare ad esempio la vita sociale”.

Con “Marte“, Morau pensa a tutto ciò che non potrà mai più essere. "Oggi ricorda il momento in cui tutto era possibile, in cui la realizzazione e il fallimento sono raggiunti in tutto il loro splendore. Marte oltre al Dio della guerra, lo è della passione, della sessualità, della perfezione e della bellezza. Marte rappresenta quel pianeta vuoto e ostile che attende di essere colonizzato da un gruppo di giovani con tutta la forza della sua gioventù".

I biglietti si prenotare al Botteghino Telefonico Regionale del Tsu, allo 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20, oppure acquistare online sul sito www.teatrostabile.umbria.it.