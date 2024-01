La danza di “Romeo e Giulietta” esalta il Lyrick

Prosegue a suon di eventi la stagione teatrale del Lyrick “Scopriamo le carte” promossa dall’associazione ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali. Stasera alle 21.15 è di nuovo la volta della danza con il balletto in due atti su musica di P. I. Čajkovskij “Romeo e Giulietta” (nella foto) messo in scena dal Balletto di Milano e liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare, con coreografia di Federico Veratti e scenografie di Marco Pesta.

Romeo e Giulietta rappresentano universalmente l’amore più puro in contrasto con la società e il mondo. La loro è la più grande e sofferta storia d’amore della letteratura di tutti i tempi, i cui temi sono sempre attuali: non solo amore, ma passione, odio, vendetta.

La trasposizione in balletto della celebre tragedia shakespeariano a firma di Federico Veratti per il Balletto di Milano celebra l’amore che riesce a sopravvivere al di là della morte. L’azione coreografica, tra emozionanti pas de deux dei protagonisti e coinvolgenti danze d’assieme, virtuosismi classici ed espressioni contemporanee, ripercorre fedelmente la vicenda. Lo sguardo di Romeo incrocia quello di Giulietta ed è subito amore, nonostante la rivalità delle rispettive famiglie. Il destino fa di tutto per separarli e l’epilogo è tragicamente noto, ma l’amore trionfa in un balletto travolgente anche per l’intensità interpretativa dei danzatori che incarnano le caratteristiche di tutti i personaggi cogliendone l’essenza.

Prevendite dei biglietti sui circuiti TicketItalia e TicketOne