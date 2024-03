La danza di “Igra“ irrompe al Morlacchi. Così il palco diventa un campo da tennis

Il palcoscenico diventa un campo da tennis per una danza ad alto impatto visivo ed emotivo. Domani alle 18 e domenica alle 17 arriva al Morlacchi “Igra“ (nella foto), spettacolo che la compagnia spagnola Kor’sia, tra le più riconosciute della scena internazionale, porta a Perugia dopo i successi a Madrid, Parigi, Tel Aviv e Berlino. Direzione e coreografia sono di Mattia Russo e Antonio De Rosa, gli interpreti sono Edoardo Brovardi, Benoît Couchot, Angela Demattè, Antonio de Rosa, Helena Olmedo Duynslaeger, Giulia Russo e Alberto Terribile

Vincitrice nel 2023 del premio internazionale “Fedora“, riconoscimento europeo assegnato a produzioni artistiche innovative nel mondo della danza e dell’opera lirica, la compagnia presenta una nuova creazione, una pièce pensata come scrittura coreografica in dialogo tra presente e passato. Le origini di “Igra“ risalgono a un precedente lavoro di Mattia Russo e Antonio de Rosa, incentrato sul processo creativo dell’opera di Nijinsky. Come in tutti gli spettacoli dei due artisti, la potenza visiva gioca un ruolo decisivo in Igra, che pur non essendo un docu-drama danzato su quell’epoca e quelle opere, è pieno di riferimenti che appaiono in modo sottile e intermittente. La musica elettronica è vicina ai ritmi delle danze russe, l’inserimento di Chopin, compositore polacco, sembra voler ricordare che sebbene Nijinsky fosse nato a Kiev e sua sorella Nijinska a Minsk, la sua famiglia era polacca e lo stesso coreografo non si considerava russo. E molte sono le metafore presenti. "Con Kor’sia abbiamo intrapreso la strada della rivisitazione dei classici attraverso varie creazioni" spiegano i coreografi Mattia Russo e Antonio De Rosa. La recita di domani è accompagnata da laboratori creativi e suggestivi per bambini e bambine come offerta aggiuntiva per i genitori a teatro. Biglietti al Botteghino Tsu, allo 075.57542222.