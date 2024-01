La danza di Aterballetto al Comunale di Todi

La storica compagnia Aterballetto, una delle realtà più significative, originali e creative del panorama della danza in Italia, illumina oggi alle 17 la stagione del Teatro Comunale di Todi con uno spettacolo composto da tre coreografie: Alpha Grace, “O” (nella foto) e “Shoot me“ di Philippe Kratz e Diego Tortelli che portano in scena 16 danzatori.

La prima coreografia, “Alpha Grace“ guarda all’empatia, intesa come percezione di noi stessi su un piano comune con chi ci sta accanto. La creazione lascia scorrere momenti di solitudine, dove gli interpreti comunicano individualmente. Poi, progressivamente, più persone si aggiungono al quadro fino ad arrivare a un’azione di gruppo dove le varie voci un ritmo che li accomuna.

Si prosegue con “O“, può essere intesa come la celebrazione dell’evento dell’estate del 2017 quando a Hong Kong per la prima volta due robot umanoidi hanno interagito tra loro. Infine “Shoot me“ è una nuova creazione per tutta la compagnia accompagnata dalle musiche degli Spiritualized, gruppo rock inglese formatosi nel 1990, e da alcune registrazioni di poesie declamate dal cantante Jim Morrison che parlano di libertà. Il lavoro si ispira al concept di “concerto-balletto” rivisitato in chiave contemporanea dove musica e danza si accompagnano in una composizione priva di narrazione, ma che grazie alla forza della musica, a volte aggressiva e altre volte poetica guida per creare immaginari aperti e a provare emozioni.