La croce di Pietralunga è pericolante: i Vigili del fuoco la rimuovono

GUBBIO – L’ampio territorio sul quale sono chiamati ad entrare in azione i Vigili del fuoco eugubini li “espone” ad interventi di ogni tipo. Nella mattinata di ieri la squadra di Gubbio ha effettuato un intervento a Pietralunga, a causa di una croce pericolante non nella campagna ma nel centro abitato della località umbra. La croce in questione è infatti quella che si trovava sulla sommità della chiesa di Santa Maria, al centro del paese al confine con il comune eugubino. I pompieri hanno dunque verificato la stabilità del crocifisso, che è risultato staccato dal basamento su cui poggiava, usurato con ogni probabilità a causa dello scorrere del tempo e delle condizioni meteorologiche che lo hanno inevitabilmente danneggiato. Si è dunque proceduto alla rimozione della croce, anche e soprattutto per assicurarsi la messa in sicurezza del piazzale antistante, ovvero piazza Fiorucci, luogo di ritrovo comunitario per Pietralunga in molteplici occasioni, tra cui quello del Palio della Mannaja che si svolge tutti gli anni durante la seconda domenica di agosto.