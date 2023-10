La corsa verso Palazzo dei Priori. Leonelli candidato sindaco di Azione

“Azione Perugia“ accende il dibattito sulla città. Lo fa con un incontro che si è svolto al cinema Méliès, dando il via ad una riflessione sul futuro e sulle prospettive del capoluogo. Come da copione, è stato lanciato il primo assaggio di programma elettorale, con la candidatura del segretario Giacomo Leonelli a primo cittadino. Sarà lui infatti a guidare Azione alla conquista di palazzo dei Priori. A decidere la nomina del coordinatore calendiano, la segreteria a margine dell’assemblea sul futuro della città “Pensa Perugia”, dove hanno partecipato anche esponenti di +Europa, Italia Viva e Civici.

Tra i temi affrontati, presenti tra gli altri anche Andrea Fora, quello della riqualificazione delle aree periferiche, in chiave di crescita e sviluppo economico. "Altro capitolo - dice Leonelli - è senza dubbio quello della sicurezza, sul quale la destra ha lucrato in ogni recente campagna elettorale, senza mai dare risposte durature, basti pensare al quartiere Fontivegge. La sensazione - prosegue il leader di Azione - è che per troppo tempo Perugia si sia accontentata di vivere di ricordi, o ripiegata sui fasti del passato, come se questo fosse ancora sufficiente. Perugia, invece, è una città sulla quale incombe un vero e proprio “SOS“: “S” come servizi per una popolazione che invecchia sempre di più, “O” come opportunità per una generazione che se ne va appena dopo la scuola perché qui stenta a vedere il futuro, “S” intesa come sviluppo sostenibile".

S.A.