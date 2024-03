La cordata ripresenta il piano. Stadio tra incertezze e critiche

La cordata "Arena Curi srl" ripresenta il progetto per rifare lo stadio di Pian di Massiano. La presentazione è fissata per il 29 marzo alla Sala dei Notari alle 17,30. Una mossa concordata con l’attuale amministrazione comunale, che non a caso arriva in piena campagna elettorale e il cui responso spetterà dunque alla prossima Giunta. Sembra uno spot elettorale a tutti gli effetti, su cui esiti bisognerà attendere: il project financing per prima cosa dovrà superare lo scoglio del cosiddetto ‘interesse pubblico’, ostacolo che nel luglio 2023 non venne superato.

In quella occasione, infatti, la Giunta Romizi, bocciò la proposta di partenariato tra soggetto pubblico (il Comune) e quello privato (la Srl), poiché l’impegno finanziario chiesto all’ente pubblico era troppo elevato (circa 11 milioni in tre anni). A quanto trapela, in questa seconda proposta Palazzo dei Priori dovrebbe impegnarsi economicamente in misura nettamente inferiore. Un investimento da 76 milioni (con investitori non completamente definiti) con molte incognite. In quei due anni di lavori (che potrebbero essere quattro) l’alternativa al Curi sarebbe ora quella di Ponte San Giovanni, con un mini-impianto di calcio da ampliare e un carico di incertezze grande come una casa. Nel frattempo il Comune, ha ottenuto un finanziamento a tasso-zero dal Credito sportivo, per 5,2 milioni, per rifare gradinata e curva sud.

Come potrebbero conciliarsi le due cose? Secondo la candidata del centrodestra, Margherita Scoccia, "quando arriva un progetto lo prendiamo sempre in esame. Se al suo interno ci saranno soluzioni che integrano, sono migliorative e possono andare in sinergia con il nostro, ben vengano. Non abbiamo pregiudizi". "Mi piacerebbe che a presiedere la cordata ci fosse una bandiera del Grifo, così da avviare un grande confronto su questi temi" ha detto invece Vittoria Ferdinandi, rivale del centrosinistra. "Apprendiamo che il prossimo 29 marzo avrà luogo un incontro con la cittadinanza per discutere quello che viene definito lo Stadio 2.0. Della serie, meglio tardi che mai...".

M.N.