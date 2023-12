La “Corale Fra’ Giovanni da Pian di Carpine“ alla Sala dei Notari

Note di festa alla Sala dei Notari che martedì 26 dicembre alle 18,ospita il concerto di Santo Stefano della Corale Fra’ Giovanni da Pian di Carpine (nella foto). L’evento è a sostegno di Uno in più, associazione con sede a Corciano che si occupa delle persone con sindrome di Down. La Corale torna ad esibirsi nella Sala dei Notari a 4 anni di distanza dall’ultimo concerto, con un programma che vedrà l’esecuzione di canti della tradizione natalizia. Il gruppo diretto dal maestro Sergio Briziarelli, sarà affiancato per l’occasione dalla maestra collaboratrice Denise Drago, dal pianista Andrean Zarkov, dalla flautista Francesca Panzolini e dal soprano Paola Stafficci. Una bella ribalta per la Corale Fra’ Giovanni da Pian di Carpine nata nel 1999 ad opera di alcuni giovani sotto la guida di Alessandro Brustenghi (oggi conosciuto come Frate Alessandro, la Voce di Assisi) e che on oltre 20 anni di musica vanta 188 brani in repertorio, 28 cantori e oltre 64 esecuzioni dal vivo.

Il Concerto, patrocinato dal Comune e dall’Arcum è promosso dal Festival dei Tramonti, l’ingresso è libero.