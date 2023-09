La Cooperativa dei pescatori celebra 95 anni di attività

La Cooperativa dei pescatori del Trasimeno festeggia 95 anni di età e, per celebrare questo importante traguardo, nel fine settimana, sabato e domenica, darà vita all’evento Gente di lago - Festival della pesca e dei pescatori del lago Trasimeno. Un’edizione zero, che "ambisce a diventare – come sottolinea il presidente della cooperativa, Aurelio Cocchini – un riferimento nazionale per la pesca nelle acque interne e un trampolino di lancio per esportare il nostro modello di filiera chiusa, una dei pochi casi in tutto il Paese". L’evento annovera una pluralità di iniziative incentrate sulla pesca professionale, sulle eccellenze ittiche del Trasimeno e su quanto gravita attorno a questo mondo. L’inaugurazione, alla quale farà seguito un breve incontro sull’importanza economico-sociale e sul valore nutrizionale del pesce di lago, si terrà sabato alle 17 ai giardini del lungolago di San Feliciano.

Al termine è previsto un momento conviviale con degustazione di prodotti tipici delle cooperative del Trasimeno. Durante i due giorni, sin da sabato mattina, sono inoltre previsti laboratori per bambini, la visione di documentari, escursioni in barca, musica, visite guidate, momenti di approfondimento e di riflessione. Gente di lago si chiuderà domenica alle 19.15 con una suggestiva parata di barche.