"La continua tempesta di dati sta ingolfando il sistema"

PERUGIA – Possibile che dopo pochi giorni dal precedente stop i sistemi telematici regionali siano nuovamente bloccati per un attacco informatico? Eppure accade, non senza disagi per i cittadini: da fine luglio in avanti è la terza volta che i sistemi vanno in tilt. Gli attacchi patiti dal sistema regionale sono denominati tecnicamente DDoS, ovvero “Distributed Denial of Service”. E pur non mettendo a repentaglio la sicurezza dei dati (anche ieri la società di gestione del servizio regionale, ’PuntoZero’ lo ha ribadito) creano forti disagi agli utenti, soprattutto sul fronte della fruizione di alcuni servizi sanitari. Ieri intanto Giancarlo Bizzarri, amministratore unico di PuntoZero, la società che gestisce l’infrastruttura della Regione Umbria, rete internet compresa, ha detto: "Gli attacchi vanno avanti da diversi giorni e si sono fermati solo a Ferragosto per poi riprendere stamani (ieri ndr). I nostri tecnici sono al lavoro 24 ore su 24 per risolvere la situazione e contiamo di venirne a capo entro pochi giorni". Il bombardamento in atto è di dieci-40 gigabyte a fronte di una capacità della rete di cinque-sei. "È come se in un tubo si cercasse di far entrare una quantità d’acqua sette volte superiore alla sua capacità e quindi si intasa – dice l’amministratore di PuntoZero –. La rete non riesce a distinguere tra i dati ‘buonì e quelli ‘cattivì inviati dagli hacker. Stiamo lavorando per fare in modo che il sistema possa intercettare la differenza, per pulire il traffico, ma non è facile perché cambiano le modalità degli attacchi". Eppure la Regione ha già speso circa un paio di milioni di euro per proteggere la rete. Vediamo il percorso. Con una delibera (DGR 998 del 2892022) ha stanziato inizialmente 1 milione per demandare al “Servizio Sistemi informativi sanitari, sanità digitale e innovazione” e al “Servizio Sistema informativo regionale, Infrastrutture digitali” la predisposizione di un progetto per il sistema sanitario e non sanitario regionale, per il potenziamento della resilienza cyber a valere sul Pnrr. Poi la Regione ha disaccoppiato gli ambiti. Si è partiti con quello sanitario: il Progetto “Potenziamento della resilienza cyber della sanità umbra” è stato finanziato da ’’Acn’’ per 957.922,98 euro. Mentre, per la parte non sanitaria, la Regione ha cambiato strategia ritenendo non più opportuno costituire, come ipotizzato, il “Comitato tecnico per la cybersicurezza” e prendendo atto che il progetto è finanziato da Acn per 1 milione (sempre fondi Pnrr). Dunque, alla fine si è arrivati a investire circa 2 milioni, una cifra importante, eppure gli attacchi informatici continuano a produrre disservizi.

Patrizia Peppoloni