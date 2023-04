La ’Contessa’ da ieri è sbarrata Parte la battaglia per avere i ristori

È stata una data importante quella di ieri per il territorio eugubino e non solo, a causa della chiusura della statale ’Contessa’ per il rifacimento del viadotto e il consolidamento della galleria. Interventi urgenti e non procrastinabili, per un investimento complessivo di 9,4 milioni di euro; conclusione prevista entro le festività natalizie del prossimo dicembre. Un provvedimento che incide inevitabilmente sui collegamenti interni e quelli tra l’Umbria e le Marche portandosi dietro disagi e preoccupazioni, in particolare per quanti gestiscono attività commerciali in zona. Non a caso continuano a premere sulle istituzioni, con una petizione in corso, per ottenere forme di ristoro. Sono scattati da ieri i percorsi alternativi: il traffico proveniente da Perugia in direzione Fano dovrà proseguire sulla SS318 di Valfabbrica (direttrice Perugia-Ancona), uscire allo svincolo Fossato di Vico e percorrere la SS3 Flaminia in direzione Fano. Viceversa, quello da Fano e diretto a GubbioPerugia dovrà proseguire sulla SS3 Flaminia fino a Fossato di Vicoinnesto SS318 e proseguire sulla SS318 (Perugia-Ancona). In alternativa il traffico locale e leggero potrà utilizzare la SR298 Gubbio-Scheggia, in questo caso con qualche preoccupazione per le ricadute sulla zona di Santa .Lucia, in pieno centro storico. Per la lunga percorrenza restano utilizzabili la E45 tra Orte e Cesena e la direttrice Perugia-Ancona (SS318-SS76). La vecchia comunale della Contessa, infine, sarà percorribile a senso unico in direzione Cantiano e riservata ai residenti. Il tutto sarà monitorato per gli eventuali aggiustamenti. Anche Busitalia ha annunciato modifiche ai percorsi delle linee scolastiche E051 (Pietralunga - Santa Maria di Burano e San Bartolomeo) e E054 (Chiaserna - Cantiano-Ponte Riccioli), con gli arrivi posticipati di 15-20 minuti.