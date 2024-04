La Consulta giovanile resta al palo. Insufficiente il numero dei candidati

I giovani non partecipano alla “cosa pubblica“. È un dato di fatto, ma anche il Comune di Spoleto è stato costretto in questi giorni a constatare che i giovani spoletini sono distanti dalle attività amministrative dell’ente. La Consulta giovanile per adesso resta al palo. Eppure l’amministrazione Sisti è intenzionata a coinvolgerli direttamente e proprio per questo, su proposta dell’assessore alle politiche giovanili Luigina Renzi, ha avviato l’iter per la costituzione della Consulta giovanile. Una proposta che ha trovato anche la condivisione dei consiglieri di minoranza e infatti a novembre il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità proprio il regolamento comunale per la Consulta dei giovani. Tra le finalità c’ è la promozione di progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative, la Consulta funge da strumento di raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali. Si tratta di un organo consuntivo della Giunta comunale, che esprime pareri non vincolanti. La sede istituzionale e per le riunioni dell’assemblea è il palazzo comunale. L’assemblea è costituita da "giovani residenti nella città di Spoleto, di età compresa tra i 16 e i 35 anni non compiuti (34 anni e 364 giorni) fino ad un massimo di 30". Faranno parte dell’assemblea, ma senza diritto di voto anche il sindaco ed il presidente del consiglio comunale.

Sono previsti un presidente, un vicepresidente ed un segretario, ma anche i gruppi di lavoro. Ogni Consulta rimarrà in carica per lo stesso tempo della giunta comunale. Previsto anche un limite di due mandati per i componenti dell’assemblea. Per far parte della Consulta giovanile basterà presentare domanda. Ed è proprio qui che si è presentato il problema. Il Comune il 24 gennaio ha pubblicato l’avviso per individuare i membri della prima Consulta, ma al 23 marzo, data della scadenza dei termini, sono pervenute poche domande. "Il numero delle domande ricevute – scrive il comune nella determinazione dirigenziale a fima della dottoressa Dina Bugiantelli - non ha raggiunto, per tutte le categorie, il numero previsto dal regolamento". Ora quindi il Comune di Spoleto si è trovato costretto a prorogare i termini per la presentazione delle domande. A partire dal 27 marzo il bando è stato riaperto per ulteriori dieci giorni con la speranza che possano presentarsi ulteriori candidati al fine di raggiungere il numero minimo di candidati per costituire questo importante organo di indirizzo per l’amministrazione comunale.