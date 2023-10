La Confartigianato va in pressing: "Appalti anche alle imprese locali"

Utilizzare la leva fiscale per favorire lo sviluppo economico e tenere in maggiore considerazione le imprese orvietane negli appalti della pubblica amministrazione, vero punto dolente nei rapporti tra imprenditoria locale e politica. Sono queste le due richieste principali che sono state avanzate dalla Confartigianato del comprensorio nel recente incontro con il sindaco Roberta Tardani e la Giunta. Il confronto era stato chiesto anche per fare il punto sulle difficoltà delle imprese locali e sulle prospettive di sviluppo, anche e soprattutto in base alle previste realizzazioni infrastrutturali. E’ statosottolineato l’andamento positivo dei flussi turistici che rendono Orvieto una delle più apprezzate destinazioni regionali ed è stato giudicato positivamente lo sforzo dell’amministrazione di promuovere il collegamento con il settore artigiano con diverse iniziative, tra cui il realizzando museo della ceramica. In particolare, Confartigianato ha illustrato alcuni dati che mostrano sofferenza del settore produttivo orvietano e artigiano. In questo senso, Confartigianato ha insistito particolarmente sulla necessità dell’utilizzo della leva fiscale da parte del Comune, all’interno delle compatibilità di bilancio, nel senso della promozione dello sviluppo dell’economia locale. Tema, quello della moderazione della tassazione locale, sul quale l’amministrazione ha riaffermato il proprio impegno. Confartigianato ha quindi richiesto un impegno nella direzione di prevedere e promuovere appalti nei dispositivi dei quali, nel rispetto della normativa, non sia di fatto svantaggiata la partecipazione delle piccole e medie imprese locali, che lamentano una crescente difficoltà in tal senso. Nel confronto è stata approfondita la situazione delle infrastrutture che vede Orvieto ormai nell’imminenza di concretizzare l’avvio di opere molto attese e in grado di incidere positivamente sui vincoli allo sviluppo che tanto hanno penalizzato il territorio nel passato, quale l’inizio dei lavori della complanare ormai giunta alla fase della conferenza dei servizi, i lavori ai Fori di Baschi, e il riuso della ex caserma Piave. In campo sanitario sono giunti alle fasi finali delle rispettive procedure il riuso dell’ex ospedale come nuovo ospedale di comunità, con l’assegnazione dei lavori, e la riqualificazione del pronto soccorso dell’ospedale. Si è concordato sulla necessità di ottenere un collegamento ferroviario efficace con la rete dell’Alta velocità, o direttamente o almeno migliorando in modo i collegamenti con Orte e con il futuro nodo a nord.

Cla.Lat.