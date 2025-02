"La comunicazione istituzionale?. Multilingue è più inclusiva e trasparente"

La IV Commissione Consiliare ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno proposto dal consigliere Antonio Donato (M5S) e sottoscritto da tutta la maggioranza che impegna il Comune all’implementazione di una comunicazione istituzionale multilingue. "Questo provvedimento – commenta Donato - rappresenta un passo concreto verso un’amministrazione più inclusiva e accessibile. È dovere del Comune, infatti, agevolare le comunità straniere presenti sul territorio e offrire un servizio che riguarda tutta la cittadinanza, migliorando l’accesso alle informazioni e ai servizi comunali per tutti. Una comunicazione chiara e multilingue favorisce anche il nostro tessuto economico, rendendo Perugia una città più aperta e attrattiva per chi viene a studiare, lavorare o investire".

L’iniziativa prevede la traduzione delle comunicazioni istituzionali in più lingue, avvalendosi di partnership con enti, che condividano l’obiettivo di un’amministrazione più vicina alle esigenze di tutti. "Comunicare in maniera efficace - conclude il consigliere Donato – agevola l’azione in favore dei cittadini e instaura un clima di fiducia tra comunità straniere e la nostra istituzione".