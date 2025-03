La Commissione approva la ’Consulta della salute’

PERUGIA – La commissione Affari istituzionali ha approvato all’unanimità il regolamento della consulta per la promozione della salute. Si tratta di un organo propositivo, consultivo e di supporto dell’Amministrazione che monitora i bisogni dei cittadini e dei servizi sanitari e socio-sanitari erogati dall’Usl Umbria1-Distretto del Perugino e dall’Azienda Ospedaliera di Perugia, nonché dalle strutture sanitarie convenzionate, verifica gli indirizzi programmatici di gestione, lo stato di attuazione, la corrispondenza dei risultati con gli obiettivi prefissati dalla Direzione generale. La funzione consultiva prevede la possibilità di avanzare proposte e di rilasciare pareri all’Amministrazione che, tuttavia, non sono vincolanti per il Comune. Nell’atto si segnala che "l’emergenza sanitaria Covid-19 ha fatto emergere la necessità di una sempre maggiore integrazione tra sociale e sanitario volta alla salvaguardia della salute e della qualità della vita delle nostre comunità. Questo rapporto deve essere potenziato e reso strutturale per rilanciare un’idea di welfare che veda nell’integrazione sociosanitaria il suo fulcro fondamentale".