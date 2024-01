"La coalizione per noi non è in discussione"

Giorni caldi e telefoni roventi in casa Pd, con l’obiettivo di dare alla coalizione progressista un candidato in grado di riconquistare piazza della Repubblica. Segretaria Maura Franquillo, a che punto siamo?

"Siamo stati la prima città a mettere in piedi il cantiere della coalizione progressista, che è ancora aperto a chiunque voglia dare il proprio contributo, e che si è aperto anche in Regione perché abbiamo sentito, tutti insieme, l’esigenza di dare la possibilità a Foligno di tornare ad essere centrale nella vita politica regionale e nazionale. Il cantiere è ancora aperto e dovremo uscire presto da questo momento perché non c’è molto tempo".

Un appello nei confronti di qualcuno?

"Tra i punti su cui eravamo d’accordo c’era quello che le candidature non fossero troppo identificabili con una singola forza. Con l’obiettivo di tenere insieme tutta la coalizione, abbiamo rinunciato anche pezzi importanti della nostra storia, fermo restando l’importanza di offrire alla città un’alternativa che tenesse dentro i 5 Stelle. Avevamo parlato in tempi non sospetti di primarie. A oggi però ci sembra una strada difficile da intraprendere e che rischia di non farci capire dalla città".

Da qui si torna a Mariani…

"La candidatura che abbiamo proposto è stata quello di un nome rappresentativo, della quale lui si è preso cura sotto varie forme. È una persona in grado di rappresentarci a tutti i livelli".

E quindi?

"Quindi chiediamo ai 5 Stelle di farsi carico di questa opportunità. Dobbiamo essere tutti responsabili, anche alla luce del cantiere regionale che si è aperto per l’Umbria e che a Foligno era già attivo. Il valore della coalizione per noi non è in discussione".

Al.Or.