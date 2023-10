La ’classe regina’, gli eugubini del ’53 si ritrovano insieme a cena

GUBBIO – Secondo una simpatica consuetudine eugubina, quella di riunioni conviviali tra coetanei, si sono ritrovati all’Hub Hotel, i nati del 1953 per festeggiare i loro primi 70 anni! L’hanno chiamata simpaticamente la “classe regina”, perché nel 1953 è stata incoronata la regina Elisabetta. Erano circa 80 i presenti, con alcuni originari di Gubbio ma arrivati da altre località: Perugia, Terni, Norma (Lt), Roma e Bracciano. Tra di loro un coetaneo illustre: un generale dell’esercito in pensione, figlio della "sana e amata comunità eugubina", il generale Aldo Piccotti. La serata si è svolta in un clima di genuino entusiasmo che ha pervaso tutti nel ritrovarsi, nel riconoscersi, nel raccontare episodi di tanti anni fà e, perché no, nel progettare il futuro! E’ stata tanta la gioia che la “classe regina” ha deciso di incontrarsi d’ora in poi annualmente: è stata infatti già fissata la data per il 2024, ovvero il 19 ottobre. Occasioni del genere ricordano quanto la comunità eugubina abbia legami forti e utili a rendere la rete sociale ancora attiva e unita, con l’importanza che ne consegue.