La città si “sveglia“ con la musica I Concerti dell’Alba riaprono La Terrazza del Mercato Coperto

di Sofia Coletti

Prove tecniche, al sorgere del sole, del futuro che verrà. “I Concerti dell’Alba“, storica e amatissima rassegna di UmbriaEnsemble, “riaprono“, questa domenica, la Terrazza del Mercato Coperto: un luogo simbolo dell’identità cittadina, punto di incontro e di ritrovo per tante generazioni di perugini che dopo una lunga chiusura per i lavori di ristrutturazione del complesso, torna finalmente ad ospitare eventi e accogliere la comunità. Il primo appuntamento è domenica intorno alle 6.20, secondo il calcolo delle effemeridi del sole, con il concerto a ingresso libero “L’eterno ritorno“, tra musiche di Vivaldi, Nyman e Glass.

"E’ una riapertura in via eccezionale, con un valore di speranza e di prospettiva per il prossimo anno, quando la struttura potrebbe essere a regime, preludio di una riapertura definitiva" dice con orgoglio Maria Cecilia Berioli, violoncellista di fama nazionale e direttrice artistica di UmbriaEnsemble nell’annunciare la bella sorpresa: arrivati all’ottava edizione, i “Concerti dell’Alba“ lasciano infatti i Giardini Carducci per approdare alla Terrazza del Mercato. "Era la destinazione ideale – ricorda –, pensata fin dalla prima edizione e mai realizzata per l’avvio e il protrarsi dei lavori di ristrutturazione. Nel cuore dell’acropoli, offre la vista panoramica più ampia e sorprendente della città, è il luogo più libero, scoperto, puro per accogliere l’alba e l’energia del sorgere del sole. La Terrazza è legata alla memoria cittadina e adesso riapre grazie alla collaborazione del Comune e della Polizia Municipale". "Daremo ai perugini l’opportunità di riappropriarsi di quel meraviglioso spazio in maniera poetica" aggiunge l’assessore alla cultura Leonardo Varasano.

E’ un primo tassello, nel segno della cultura, della rinascita del Mercato Coperto dove Destinazione Cioccolato (la società che si è aggiudicata dal Comune l’avviso per la concessione di valorizzazione della struttura) realizzerà il progetto “Città del Cioccolato“: un unicum a livello nazionale per un vero e proprio museo esperienziale dedicato al cacao e al cioccolato che si svilupperà su 2800 metri quadri con una previsione di 400mila visitatori all’anno e un investimento a carico del gestore di 1,93 milioni di euro per i lavori di completamento con un unvestimento che potrà essere scomputato dal canone annuo stimato in 220 mila euro. Dopo i sopralluoghi, gli interventi dovrebbero partire tra qualche settiman con l’idea di arrivare a conclusione entro un anno.