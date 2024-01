La città rende omaggio a San Ponziano

SPOLETO Città e archidiocesi rendono omaggio al patrono San Ponziano. Il programma degli eventi proposti dalla Curia arcivescovile inizia oggi alle 11.30 nella Basilica Cattedrale quando l’arcivescovo Renato Boccardo (foto) presiederà il solenne pontificale in memoria del santo. Come tradizione, in chiesa sarà esposta la reliquia del martire. Alla messa, oltre ai fedeli, prenderanno parte anche le autorità civili e militari, tra cui la governatrice Donatella Tesei e il sindaco Andrea Sisti. Alle 16, sempre in Duomo, ci saranno i Secondi Vespri Pontificali e, al termine,il ritorno processionale della reliquia alla Basilica di San Ponziano. La processione sarà aperta da un gruppo di cavalli e cavalieri: ciò in ricordo del fatto che nell’iconografia classica San Ponziano è raffigurato a cavallo ed è definito negli antichi scritti "felice cavaliere del cielo".