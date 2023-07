La città incassa il premio ’Spiga Verde’

TODI – Arriva un importante riconoscimento per Todi: la città è stata infatti confermata tra i centri italiani e umbri nell’elenco delle ’Spighe Verdi’, programma nazionale della FEE - Foundation for Environmental Education pensato per guidare i Comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità. Insieme a Todi hanno ricevuto il riconoscimento Acquasparta, Montecastrilli, Deruta, Montefalco, Norcia e Scheggino.

"Un altro importante riconoscimento per la nostra regione - ha detto l’assessore Agabiti – che porta a 7 il numero dei Comuni con le Spighe Verdi in Umbria. Acquasparta, Deruta, Montecastrilli, Montefalco, Norcia, Scheggino, Todi sono quindi i Comuni insigniti grazie all’attenzione a importanti parametri che coniugano l’agricoltura e il rispetto dell’ambiente, con la cultura, gli eventi, il benessere, i progetti turistici di rete, la rigenerazione dei borghi, oltre alla difesa e valorizzazione delle biodiversità e la cura dell’arredo urbano. Si tratta di un importante traguardo – sottolinea ancora l’assessore – che i Comuni possono ottenere senza nessun impegno economico e attraverso la compilazione di un questionario che scatta una fotografia puntuale della vita del territorio, per poi ‘premiare’ con il riconoscimento delle Spighe verdi quei Comuni in cui la sostenibilità ambientale meglio si intreccia con politiche di accoglienza legate all’inclusività e al rispetto e alla valorizzazione del territorio in un’ottica di miglioramento continuo".